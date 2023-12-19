«Сэкономлю для RCC 45 миллионов». Звезда кулачных боёв бросил вызов Александру Шлеменко

Российский боец Валерий Мясников, принимающий участие в кулачных поединках, выразил желание сразится с соотечественником Александром Шлеменко. В настоящий момент Мясников выступает в лиге RCC Hard.

Напомним, недавно Шлеменко заявил, что готов провести реванш с Магомедом Исмаиловым, после чего тот дал понять, что выйдет на поединок при получении 50 млн рублей.

«Я могу сэкономить для RCC 45 миллионов рублей. Просто увидел, что Магомед Исмаилов просит за второй бой с Александром Шлеменко 50 000 000 рублей! А если лига вложит 2-3 миллиона из сэкономленных в раскрутку, то зрители увидят разницу в лучшую сторону. Я уважаю Александра, Магомеда и лигу RCC, но считаю, что мы можем сделать не менее качественный бой в 2024 году», — приводит слова Мясникова пресс-служба RCC.