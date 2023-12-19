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Умар Нурмагомедов заявил, что все бойцы легчайшего дивизиона UFC боятся проиграть ему

Умар Нурмагомедов заявил, что все бойцы легчайшего дивизиона UFC боятся проиграть ему
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, заявил, что все бойцы легчайшего дивизиона промоушена боятся поединка с ним.

Ранее Нурмагомедов задавался вопросом, почему никто не вызывает его на поединок. Один из пользователей обратил внимание на то, что начиная с апреля 2020 года отменённых боёв с участием Умара больше, чем состоявшихся, – пять против четырёх.

«Даже если ты ненавидишь меня, ты должен признать, что они просто боятся проиграть мне», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.

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