Умар Нурмагомедов заявил, что все бойцы легчайшего дивизиона UFC боятся проиграть ему

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, заявил, что все бойцы легчайшего дивизиона промоушена боятся поединка с ним.

Ранее Нурмагомедов задавался вопросом, почему никто не вызывает его на поединок. Один из пользователей обратил внимание на то, что начиная с апреля 2020 года отменённых боёв с участием Умара больше, чем состоявшихся, – пять против четырёх.

«Даже если ты ненавидишь меня, ты должен признать, что они просто боятся проиграть мне», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.