Новичок UFC призвал наказывать бойцов штрафами за оскорбления близких

Британский полусредневес Майкл Пейдж, подписавший контракт с UFC, призвал наказывать бойцов штрафами за оскорбление членов семьи.

«Трэшток может быть хорошим шоу, но он должен быть уважительным. Я ненавижу то, что происходит в единоборствах. Мне не нравится, когда задевают чужих отцов, жён, подруг, детей и так далее. Мы должны вновь вернуться к единоборствам. Кажется, мы все движемся не туда. Я ни капли не уважаю тех, кто считает, что такое поведение приемлемо. Мы умелые спортсмены, этого должно быть достаточно.

Я полностью поддерживаю подколы, шутки и дружеские отношения. Этого достаточно, чтобы раскрутить бой. Мы можем создать напряжение, но это должно оставаться только между нами двоими.

Это безумие. Просто сделайте что-нибудь, чтобы попытаться решить этот вопрос. Если кто-то переходит черту — накажите его. Необязательно делать это открыто, но оштрафуйте его. Посмотрим, как часто ему захочется дальше делать подобное. В футболе для этого есть жёлтые карточки», – приводит слова Пейджа MMA Fighting.