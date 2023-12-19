Промоутер Миллера: это самый сложный бой на бумаге, но Джаррелл остановит Дюбуа

Дмитрий Салита, промоутер претендента в супертяжелом весе Джаррелла Миллера, уверен, что его подопечный должен хорошо провести свой важный бой в субботу в Саудовской Аравии, где он встретится с топ-претендентом Даниэлем Дюбуа.

«Это прекрасная возможность для Джаррелла против Даниэля Дюбуа в его самом сложном бою на бумаге, но это и большая возможность реабилитироваться и показать, что он элитный боец. 23 декабря станет большим испытанием для Миллера. Однако я думаю, что он остановит Дюбуа», — приводит слова Салиты BoxingScene.

Даниэль Дюбуа провёл свой последний бой 27 августа во Вроцлаве (Польша) с Александром Усиком, который защищал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. Всемирная боксёрская ассоциация назначила британца обязательным претендентом. Поединок закончился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде.

Джаррелл Миллер свой последний поединок провёл 18 марта, в котором победил Лукаса Брауна техническим нокаутом.