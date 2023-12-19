Стерлинг прояснил странную историю с билетом, из-за которой он не попал на UFC 296

Бывший чемпион легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Алджамейн Стерлинг высказался о странной историю с ануллированным билетом, из-за которой он не смог попасть на UFC 296.

Позже президент UFC Дана Уайт сообщил, что билеты Стерлинга были оформлены через спонсора и что он не знает, почему их могли аннуллировать.

«Я не пытаюсь раздувать пламя, я думаю, что где-то произошло некоторое недопонимание. Единственное, чего я не совсем понял, это то, что кто-то прислал мне видео, где Дана говорит, что билеты были проданы через спонсора. Я не знаю, о чем речь, потому что у меня никогда не было билетов от спонсора ни на один бой UFC, я всегда пользуюсь одними и теми же каналами каждый раз.

Это произошло впервые, так что это было странно. Я не знаю, кто ему сказал это, но нет, я на самом деле заказывал билеты через каналы UFC, и, к сожалению, самое худшее было не в том, что мне сказали «нет». Я знаю, что приезжает много людей, они тратят большие деньги. Мы бойцы, мы приезжаем, нас бесплатно набирают, особенно если есть конкурентный боец ​​в весовой категории. Титульный бой, бой Белала Мухаммада является именно этим, так же, как и бой Шавката (Рахмонова. — Прим. «Чемпионата»). На этом мероприятии присутствуют бойцы, которые имеют смысл для возможных будущих поединков. Так что мне там действительно делать было нечего, но мне бы хотелось, чтобы всё было иначе, и я думаю, что мне следовало сообщить об этом немного раньше", — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

Напомним, UFC 296 состоялось 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.