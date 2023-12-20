Дмитрий Бивол — Линдон Артур: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

23 декабря в Саудовской Аравии пройдёт боксёрский вечер от Matchroom Boxing, в рамках которого выступит россиянин Дмитрий Бивол. Соперником Бивола будет представитель Великобритании Линдон Артур.

Права на трансляцию турнира получила телекомпания ESPN. Официально посмотреть весь турнир в Российской Федерации, скорее всего, не будет возможным. При этом есть вероятность, что поединок Бивола и Артура всё-таки будет доступен. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера. Его начало запланировано на 23:30 мск.

В общей сложности на счету Дмитрия 21 поединок, в каждом из которых он одерживал победы — 11 раз победы были добыты нокаутом. На счету Артура 24 боя, в которых он одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.