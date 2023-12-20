Мухаммад объяснил, почему он, а не Рахмонов достоин получить титульный бой в UFC

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад выразил уверенность, что он больше, чем Шавкат Рахмонов, достоин получить титульный поединок в промоушене.

«В дивизионе есть только один парень, который достоин этого. Я говорю о Шавкате. Но он только что победил Томпсона, а я доминировал в поединке с Томпсоном два года назад. После этого я победил двух других парней из первой пятёрки. Так что никакого неуважения к нему. Он потрясающий боец, но позвольте подраться мне и Леону. Я дам ему следующий шанс. Я не собираюсь быть тем чемпионом, который сидит сложа руки и вызывает Конора Макгрегора или кого-то в этом роде. Я хочу драться с лучшими», — приводит слова Мухаммада Sportskeeda со ссылкой на UFC.