Леон Эдвардс высказался о возможном титульном поединке с Шавкатом Рахмоновым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мыслями о возможности провести поединок с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

«Мне всё равно, кто будет моим следующим соперником. Вероятно, бой с Шавкатом получился бы хорошим. Посмотрим, как всё сложится. Как я уже говорил, сейчас я чувствую, что настала эпоха Леона Эдвардса», — приводит слова Эдвардса Scrapdigest со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, в последнем бою Эдвардс победил американца Колби Ковингтона. Рахмонов ранее одолел представителя США Стивена Томпсона. Оба поединка проходили на турнире по смешанным единоборствам UFC 296.

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова:

Ранее Шавкат заявил, что достоин биться за титул.