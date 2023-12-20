Слипенко рассказал, почему Резников должен победить Багова

Бывший чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко проанализировал шансы в поединке между казахстанцем Артёмом Резниковым и россиянином Али Баговым. Этот четвертьфинальный бой в рамках Гран-при АСА в лёгком весе пройдёт 24 декабря в Москве на турнире АСА 168.

«У Артёма достаточно взрывные проходы в ноги, и у него именно силовой контроль. Он не любит менять позиции. А Багов проходит достаточно вальяжно и не боится пропускать проходы. И сейчас это может сыграть ему не на руку, потому что Резников будет на скорости проходить. А Багов, думаю, вряд ли что-то Артёму снизу сделает — у него короткие рычаги. Тут до первого прохода… Резникова считаю фаворитом этого противостояния. Если Багов будет защищаться от проходов, тогда у Артёма появятся небольшие проблемы», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.