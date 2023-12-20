Шон Стрикленд признался, что имеет проблемы с психологическим состоянием

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд высказался о сложностях с психологическим состоянием.

«Посттравматическое стрессовое расстройство может сделать сильного человека слабым, а слабого – сильным. Годы и годы жестокого обращения просто меняют вас как мужчину. Ненависть просто так не уходит. Печальная правда в том, что я один из миллионов, но обо мне говорят только потому, что перед моим лицом есть камера… Большинство людей просто страдают молча и топят своих демонов в алкоголе или наркотиках», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Стрикленд также признался, что однажды в момент напряжения прокусил себе губу.

Напомним, во время проведения турнира UFC 296 произошла потасовка между Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.