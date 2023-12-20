Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд признался, что имеет проблемы с психологическим состоянием

Шон Стрикленд признался, что имеет проблемы с психологическим состоянием
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд высказался о сложностях с психологическим состоянием.

«Посттравматическое стрессовое расстройство может сделать сильного человека слабым, а слабого – сильным. Годы и годы жестокого обращения просто меняют вас как мужчину. Ненависть просто так не уходит. Печальная правда в том, что я один из миллионов, но обо мне говорят только потому, что перед моим лицом есть камера… Большинство людей просто страдают молча и топят своих демонов в алкоголе или наркотиках», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Стрикленд также признался, что однажды в момент напряжения прокусил себе губу.

Напомним, во время проведения турнира UFC 296 произошла потасовка между Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

Материалы по теме
Во время UFC 296 между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси случилась потасовка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android