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Чендлер прояснил позицию по возможности провести бой с Ковингтоном

Чендлер прояснил позицию по возможности провести бой с Ковингтоном
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с соотечественником Колби Ковингтоном. По словам Чендлера, он бы предпочёл такого противостояния избежать, потому что считает Ковингтона бойцом предварительного карда.

«Бой с Ковингтоном? Ни сейчас, ни когда-то раньше не хотел. Колби должен драться в предварительном карде. Это моё мнение», — сказал Чендлер на канале InsideFighting в YouTube.

В последнем поединке, который проходил на турнире UFC 296 в ночь на 17 декабря мск, Ковингтон встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Эдвардса единогласным решением судей.

Ранее Чендлер заявил, что Ковингтон подвёл экс-президента США Дональда Трампа.

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