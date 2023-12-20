Чендлер прояснил позицию по возможности провести бой с Ковингтоном

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с соотечественником Колби Ковингтоном. По словам Чендлера, он бы предпочёл такого противостояния избежать, потому что считает Ковингтона бойцом предварительного карда.

«Бой с Ковингтоном? Ни сейчас, ни когда-то раньше не хотел. Колби должен драться в предварительном карде. Это моё мнение», — сказал Чендлер на канале InsideFighting в YouTube.

В последнем поединке, который проходил на турнире UFC 296 в ночь на 17 декабря мск, Ковингтон встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Эдвардса единогласным решением судей.

Ранее Чендлер заявил, что Ковингтон подвёл экс-президента США Дональда Трампа.