Пэдди Пимблетт рассказал, почему навряд ли выступит на UFC 300

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт поделился мыслями по поводу своего следующего поединка.

«Я бы хотел подраться на UFC 300. Но потом Дана объявил, что турнир вроде как запланирован на 13 апреля. Близнецы должны родиться между 12-м и 17-м. Если бы соревнования были неделей раньше, я, возможно, смог бы.

Я хочу драться с кем-то, кто выше меня в рейтинге. Но с появлением близнецов я буду проводить некоторое время дома. Слышал, что где-то в июле будет турнир в Манчестере. Это всего в 30 минутах езды от моего дома. Так что я мог бы выступить там», — приводит слова Пимблетта MMA News.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 17 декабря мск, Пэдди встречался с американцем Тони Фергюсоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу британца единогласным решением судей.