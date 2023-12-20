Мурад Халидов прокомментировал инициативу запретить поп-ММА в России

Боец лиги «Наше Дело», Мурад Халидов мастер спорта по боксу, экс-участник сборной России высказался о предложении запретить поп-ММА.

«Я не считаю себя бойцом поп-ММА. Я профессиональный спортсмен, посвятивший годы тренировкам. Я выступаю против других не менее титулованных и достойных спортсменов в лиге с рейтинговой системой и профессиональным регламентом.

Да многие участники переходят границы, обливают друг друга грязью, пытаясь привлечь к себе внимание. Все мы понимаем, что это их личная инициатива и ответственность, если такое поведение выходит за рамки, лига таких персонажей отстраняет от поединков.

Считаю такой подход правильным. Лично я хочу подавать правильный пример молодежи». – сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мурад Халидов имеет профессиональный рекорд (10–0) по правилам бокса. В прошлом поединке он одолел Артуша Саркисяна единогласным судейским решением.

Свой следующий поединок он проведёт на ближайшем турнире лиги «Наше Дело» его соперником станет Бага Агаев уникальный тяжеловес. Магомедбаг по официальной̆ статистике более 40 поединков в смешанных единоборствах.