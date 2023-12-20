Менеджер Бивола: уже дали согласие на бой с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказался об ожидаемом поединке подопечного против обладателя титулов WBC, IBF и WBO соотечественника Артура Бетербиева.

«Сейчас в Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы провести этот бой, заплатить нужные гонорары, сделать грандиозное шоу, в рамках которого пройдёт этот бой. Со стороны команды Дмитрия Бивола мы уже всё подписали. Поэтому это полноценный ответ на ваш вопрос. Остался только вопрос к стороне соперника – Артуру, его команде, его промоутеру.

Да, я забегаю чуть вперёд, потому что у Дмитрия важный бой в субботу, у Артура – 13 января. Нельзя это перепрыгивать. Оба боксёра должны победить. Но на сегодняшний день нам уже можно не задавать вопрос по поводу того, почему бой не происходит с нашей стороны. Мы уже согласие дали», — приводит слова Корнилова MMA.Metaratings.ru.