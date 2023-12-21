Дмитрий Бивол объяснил, почему уважает блогера Джейка Пола

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему уважительно относится к американскому блогеру Джейку Полу, который весьма успешно начал заниматься боксом.

«Честно говоря, мне нравится, что парень, который не является профессиональным боксёром, так сильно любит этот вид спорта. Мы видим, насколько усердно он тренируется. Я уважаю его за это.

Он не просто говорит, что может пойти и побить любого, он выходит и сражается. Он знает свои возможности. У него были действительно хорошие соперники, но он показывал яркое шоу, нокаутируя их. Пусть он продолжает заниматься боксом», — приводит слова Бивола TMZ.

Пол дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и провёл в общей сложности восемь боёв, в семи одержав победы (четыре – досрочные). Единственное поражение Пол потерпел от британского полутяжеловеса Томми Фьюри, брата действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, в феврале 2023 года.