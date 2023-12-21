Мухаммад: я бы опозорил Ковингтона, если меня свели бы с ним. Но он опозорил себя сам

Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад высказался по поводу американского бойца Колби Ковингтона после того, как тот уступил в поединке с чемпионом промоушена Леоном Эдвардсом.

«В этом бою он был похож на любителя. Ударка просто отвратительная, то же самое касается и борьбы. Тейкдауны начали получаться только в четвёртом или пятом раунде, когда Леон устал.

Я с самого начала знал, что Колби – это не сильный боец. Он самый лёгкий соперник в дивизионе. Я всегда говорил, что, если меня свели бы с ним, я бы его опозорил. Но он опозорил себя сам», — приводит слова Мухаммада издание MMA Fighting.

Напомним, поединок продлился всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился победой Эдвардса единогласным судейским решением.