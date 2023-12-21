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Джейк Пол готов предложить боксёрский поединок Фёдору Емельяненко

Джейк Пол готов предложить боксёрский поединок Фёдору Емельяненко
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Американский блогер Джейк Пол готов рассмотреть вариант проведения боксёрского поединка с прославленным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

«Да, это была бы интересная история — боксёрский бой с Фёдором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», — приводит ТАСС слова человека из команды Джейка Пола.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Сейчас Фёдору 47 лет. После завершения карьеры Фёдор неоднократно выражал желание попробовать себя в боксе.

Пол дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и провёл в общей сложности восемь боёв, в семи одержав победы (четыре – досрочные).

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