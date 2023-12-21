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Волкановски: Ковингтон был беспомощен в поединке с Эдвардсом

Волкановски: Ковингтон был беспомощен в поединке с Эдвардсом
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) австралиец Александр Волкановски высказался по поводу поражения американца Колби Ковингтона в титульном поединке полусреднего дивизиона с Леоном Эдвардсом.

Напомним, бой продлился всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился победой Эдвардса единогласным решением.

«Разумеется, многим хотелось увидеть, как Ковингтона нокаутируют, но мне кажется, что такое поражение Колби перенесёт ещё тяжелее. Он был беспомощен.

Леон отлично поработал, всё время прессинговал, при этом не перебарщивая с агрессией, чтобы не дать Колби провести тейкдаун.

Леон делал много разных вещей, выбрасывал кики, чтобы Колби не атаковал слишком открыто, беспокоясь, что ему может прилететь», – сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

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