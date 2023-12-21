Деонтей Уайлдер рассказал, стоит ли ждать ещё один бой с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер выразил желание провести ещё один поединок с чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри.

«Стоит ли ждать ещё одного боя с Фьюри? О, несомненно. Наш дивизион не такой уж и большой. Вы определённо увидите наш четвёртый бой, а может быть, пятый или даже шестой. Такая афиша всегда будет вызывать интерес, я привношу настоящий азарт в поединки», – рассказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Boxing News

Напомним, Уайлдер трижды дрался с Тайсоном Фьюри. Их первый бой состоялся в 2018 году и завершился ничьей, следующие два поединка прошли в 2020 и 2021 годах и остались за Фьюри, который одерживал победы нокаутами.

23 декабря в соглавном бою вечера бокса в Саудовской Аравии Уайлдер встретится с Джозефом Паркером.