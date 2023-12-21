Сергей Павлович обратился к Биволу перед его боем с британцем Артуром

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, россиянин Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего соотечественника, действующего чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола. 23 декабря в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол сразится с представителем Великобритании Линдоном Артуром.

«Вся страна будет переживать и болеть за Дмитрия. Я, в свою очередь, хочу пожелать Дмитрию хорошей подготовки и без травм. Ну и самое главное – победы! Дмитрий, мы с тобой», — сказал Павлович.

Напомним, в последнем бою Дмитрий встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом и одолел его единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол провёл открытую тренировку перед боем с Артуром: