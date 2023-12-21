Пэдди Пимблетт назвал нового любимца Дональда Трампа после поражения Ковингтона

Известный британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе UFC (до 70 кг), заявил, что отныне он является новым любимчиком бывшего президента США Дональда Трампа.

«Теперь я любимый боец Дональда Трампа после того, как Колби выглядел [в бою с Эдвардсом]», — написал Пимблетт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на UFC 296, Ковингтон встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Бой продолжался всю дистанцию и завершился победой Эдвардса единогласным решением судей. Пимблетт на этом же турнире победил американца Тони Фергюсона. Спортивное мероприятие проходило в ночь на 17 декабря мск. Трамп присутствовал на турнире.