Бивол ответил Бетербиеву после его высказывания о «прогулочных» боях

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал недавние слова своего соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева. В интервью «Чемпионату» Бетербиев заявил, что практически все бои Бивола — это добровольная защита. Кроме того, Артур сказал, что у него, в отличие от Дмитрия, нет «прогулочных» боёв.

«Ну как нет? Можно посмотреть на его послужной список и на мой. Он тоже хороший. Мой крайний бой — обязательная защита пояса WBA. Сейчас у него стоит обязательная защита», — приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведёт бой с представителем Великобритании Линдоном Артуром.