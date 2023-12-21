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Дмитрий Бивол — Линдон Артур: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Дмитрий Бивол — Линдон Артур: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса от Matchroom Boxing. В рамках спортивного мероприятия поединок проведёт чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол. Противостоять Биволу будет боксёр из Великобритании Линдон Артур.

Права на трансляции спортивного шоу приобрела телекомпания ESPN. В России транслировать турнир будет Okko. «Чемпионат», в свою очередь, будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера. Его начало запланировано на 23:30 мск.

В общей сложности в активе Бивола 21 поединок в профессиональной карьере, в каждом из которых он одерживал победы (11 раз Дмитрий побеждал нокаутом). На счету Артура 24 боя, в которых он одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.

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