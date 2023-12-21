Линдон Артур: я готов стать лучшим в мире

Британский боксёр Линдон Артур в преддверии поединка с россиянином Дмитрием Биволом заявил, что убеждён в своей способности стать лучшим в мире.

«Я готов стать лучшим в мире. Вы всё увидите в субботу. Я верю в свои силы, верю в себя», — сказал Артур на пресс-конференции.

Поединок Бивола и Артура состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

В общей сложности Артур провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. В последнем поединке одолел аргентинца Брайана Суареса.

Бивол в последнем бою встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Противостояние проходило 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Россиянин победил единогласным решением судей.