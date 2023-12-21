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Дмитрий Бивол выделил сильные качества Линдона Артура перед их боем

Дмитрий Бивол выделил сильные качества Линдона Артура перед их боем
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с представителем Великобритании Линдоном Артуром. Он состоится 23 декабря в Саудовской Аравии в рамках вечера бокса от Matchroom Boxing. По мнению Бивола, его соперник обладает отличным джебом.

«Спасибо Саудовской Аравии, что пригласили меня. Это большая возможность. Мне нравится тут быть. Здесь делают большие события. Я хочу быть частью большого события. И сейчас я здесь. Многие говорят мне о другом поединке, но сейчас я полностью сосредоточен на Артуре. Он имеет отличный джеб, он хороший боксёр. Он хочет победить меня. Но я его побью», — сказал Бивол на пресс-конференции.

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