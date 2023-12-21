Бивол оценил свои шансы победить Артура нокаутом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос по поводу своих шансов победить британца Линдона Артура нокаутом. По мнению Бивола, такой вариант возможен, но он держит в уме и другие возможности завершить поединок своей победой.

«Нокаут? Возможно. Но я никогда не закладываюсь только на него. Это уничтожает меня, ломает мой план. Я не тот боец, который закладывается на один удар. Я готов ко всему», — сказал Бивол на пресс-конференции.

В общей сложности Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом.

На счету Артура 24 боя, в которых он одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.