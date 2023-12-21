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Джошуа — о предстоящем поединке с Валлином: я заставлю всех молчать

Джошуа — о предстоящем поединке с Валлином: я заставлю всех молчать
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Известный британский боксёр Энтони Джошуа выразил уверенность в своей победе в поединке с представителем Швеции Отто Валлином. Их бой состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире от Matchroom Boxing и будет его главным событием.

«Я полностью сосредоточен на том, что будет в субботу. У нас грандиозный дивизион. Но я заставлю всех молчать. Это очередной чекпоинт для меня. Я собираюсь выйти в ринг и сделать свою работу», — сказал Энтони Джошуа на пресс-конференции.

В общей сложности Джошуа за время профессиональной карьеры провёл 29 поединков, в которых одержал 26 побед (23 нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Валлина в профессионалах 26 побед при единственном поражении.

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