Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон заявил, что сломал ногу в первые 30 секунд боя с Эдвардсом

Ковингтон заявил, что сломал ногу в первые 30 секунд боя с Эдвардсом
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон заявил, что сломал ногу в первые 30 секунд поединка с британцем Леоном Эдвардсом, что не позволило ему действовать в полную силу. Напомним, Ковингтон проиграл судейским решением.

«У меня было более пяти минут контроля, в то время как у него не было и одной минуты. Так что я чувствую, что победил его. Кроме того, я сломал ногу в первые 30 секунд боя. Люди пока об этом не знают, но в скором времени появятся рентгеновские снимки. У меня в телефоне есть фотография, демонстрирующая точный момент, когда нога приземлилась ему на локоть. После окончания первого раунда я подумал: «Как же больно». Обычно я сижу на табурете, но в этот раз мне не хотелось садиться», — сказал Ковингтон в подкасте PBD.

Материалы по теме
Американская мечта Ковингтона разрушена. Болтун ничего не показал в клетке
Американская мечта Ковингтона разрушена. Болтун ничего не показал в клетке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android