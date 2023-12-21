Ковингтон заявил, что сломал ногу в первые 30 секунд боя с Эдвардсом

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон заявил, что сломал ногу в первые 30 секунд поединка с британцем Леоном Эдвардсом, что не позволило ему действовать в полную силу. Напомним, Ковингтон проиграл судейским решением.

«У меня было более пяти минут контроля, в то время как у него не было и одной минуты. Так что я чувствую, что победил его. Кроме того, я сломал ногу в первые 30 секунд боя. Люди пока об этом не знают, но в скором времени появятся рентгеновские снимки. У меня в телефоне есть фотография, демонстрирующая точный момент, когда нога приземлилась ему на локоть. После окончания первого раунда я подумал: «Как же больно». Обычно я сижу на табурете, но в этот раз мне не хотелось садиться», — сказал Ковингтон в подкасте PBD.