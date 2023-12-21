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Сехудо показал свой тренировочный процесс перед боем с Двалишвили на UFC 298

Сехудо показал свой тренировочный процесс перед боем с Двалишвили на UFC 298
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. В настоящий момент Сехудо продолжает подготовку к поединку с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой пройдёт в середине феврале следующего года на турнире UFC 298. Генри показал, как проходит его тренировочный процесс.

«Дорога к искуплению. UFC 298», — подписал фотографии американский боец.

Фото: Из личного архива Генри Сехудо

Фото: Из личного архива Генри Сехудо

Фото: Из личного архива Генри Сехудо

Фото: Из личного архива Генри Сехудо

В последнем бою Сехудо встречался с американцем Алджамейном Стерлингом. Поединок проходил в ночь на 7 мая мск на турнире UFC 288. Противостояние продолжалось пять раундов и закончился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, Алджамейн сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе.

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