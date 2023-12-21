Колби Ковингтон: я как американский народ, мы не проигрываем

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории, американец Колби Ковингтон выразил уверенность, что после поражения в поединке с британцем Леоном Эдвардсом сможет вернуться сильнее.

«Я хочу бой-реванш. Я заслуживаю этого. Я собираюсь вернуться сильнее. Я как американский народ. Знаете, мы никогда не сдаёмся. Мы не проигрываем, мы только учимся. Мы возвращаемся сильнее, и это то, что произойдёт в 2024 году. Мы собираемся вернуть контроль над этой страной, мы собираемся снова сделать Америку великой, и мы собираемся восстановить демократию в Америке», — приводит слова Ковингтона MMAWeekly.com.

Бой Ковингтона и Эдвардса проходил на UFC 296 в ночь на 17 декабря мск. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Леона единогласным решением судей.