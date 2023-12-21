Даниэль Кормье назвал ветерана UFC, который должен завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказал мнение, что бывшему временному чемпиону промоушена в лёгком весе (до 70 кг) Тони Фергюсону стоит завершить карьеру. Фергюсону сейчас 39 лет. Боец потерпел поражения в семи последних поединках.

«Кажется, с Тони Фергюсоном покончено. Давайте называть вещи своими именами. Я считаю, что Тони должен завершить карьеру. Я действительно стараюсь не показывать мужчине на дверь, потому что никто не знает, кому и когда пора заканчивать. Только Тони знает, когда придёт время. Однако сейчас кажется, что он единственный, кто не уверен в этом. Все остальные убеждены, что время пришло», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.