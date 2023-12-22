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Мухаммад — Эдвардсу: если я наименее пугающий боец, почему ты испугался?

Мухаммад — Эдвардсу: если я наименее пугающий боец, почему ты испугался?
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Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад прокомментировал недавние слова чемпиона промоушена в своём весе Леона Эдвардса в своей адрес. Ранее Эдвардс заявил, что для него он наименее пугающий боец из всего дивизиона.

«Если я наименее пугающий боец, почему ты испугался? Если со мной будет так легко, должен радоваться этому бою. Ты и твой тренер знаете, что я получу этот бой», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

В последнем бою Мухаммад встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и победил его единогласным решением судей. До этого техническим нокаутом Белал победил соотечественника Шона Брэди.

Ранее Белал заявил, что президент UFC пообещал ему титульный поединок.

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