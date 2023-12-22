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Дмитрий Бивол и Линдон Артур провели битву взглядов

Дмитрий Бивол и Линдон Артур провели битву взглядов
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23 декабря в Саудовской Аравии пройдёт вечер бокса от Matchroom Boxing. В рамках спортивного шоу поединок проведут россиянин Дмитрий Бивол и британец Линдон Артур. В преддверии противостояния спортсмены приняли участие в битве взглядов.

В общей сложности Бивол участвовал в 21 поединке и одержал победу в каждом из них (11 раз победы были добыты нокаутом). В последнем бою он единогласным судейским решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса, который до встречи с ним ни разу не проигрывал.

Британский боксёр за время профессиональной карьеры провёл 24 боя, в которых он добыл 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. В последнем бою он победил представителя Аргентины Брайана Суареса.

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