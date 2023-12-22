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Дана Уайт анонсировал первые три боя на UFC 300

Дана Уайт анонсировал первые три боя на UFC 300
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Президент UFC Дана Уайт у себя в социальных сетях анонсировал три поединка, которые состоятся в рамках юбилейного турнира промоушена, UFC 300. Спортивное мероприятие пройдёт в апреле следующего года.

Как следует из сообщения Уайта, бывший чемпион лиги в полутяжёлом дивизионе Иржи Прохазки (Чехия) проведёт бой с представителем Австрии Александаром Ракичем.

Бывший чемпион промоушена в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг (США) разделит октагон с бойцом полулёгкого веса Келвином Каттаром (США). А американский средневес Бо Никал сразится с соотечественником Коди Брандейджем.

Ранее известный британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт, который выступает в лёгком весе, объяснил, почему, скорее всего, не сможет принять участие в UFC 300.

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