Пауло Коста узнал имя нового соперника после срыва боя с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), австралиец Роберт Уиттакер проведёт поединок с представителем Бразилии Пауло Костой на турнире UFC 298. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 17 на 18 февраля мск в Анахайме (штат Калифорния, США). Об этом у себя в социальных сетях рассказал президент промоушена Дана Уайт.

В общей сложности Уиттакер в смешанных единоборствах провёл 31 бой, в котором одержал 24 победы и потерпел семь поражений. В последнем поединке Роберт встречался с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси и был нокаутирован им во втором раунде.

В активе Косты 16 боёв в ММА, в которых он добыл 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с американцем Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершился победой Пауло единогласным решением судей.

Напомним, Коста должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым на UFC 294, но был вынужден сняться с боя.