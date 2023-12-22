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Копылов рассказал, по каким правилам хочет провести следующий поединок с Исмаиловым

Копылов рассказал, по каким правилам хочет провести следующий поединок с Исмаиловым
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Российский боец UFC Роман Копылов дал понять, что не против поединка с соотечественниками Магомедом Исмаиловым в рамках противостояния по вольной борьбе.

«Магомед, драться не будем. Дам тебе возможность по вольной реабилитироваться после таких полётов», — написал Копылов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Копылов и Исмаилов встречались друг с другом. Их противостояние проходило 17 декабря в Санкт-Петербурге. Бойцы проводили схватку по правилам бразильского джиу-джитсу. Бой завершился в пользу Магомеда решением большинства судей.

Исмаилов подшутил над Копыловым из-за его кудрявых волос:

Ранее сам Исмаилов анонсировал новое состязание с Копыловым. По словам Магомеда, они с Романом собираются ещё раз посоревноваться.

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