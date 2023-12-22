Сехудо рассказал, кто может стать самым великим российским бойцом ММА всех времён

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо высказался о российском чемпионе UFC в лёгком весе Исламе Махачеве и в очередной раз выразил желание увидеть его поединок с британцем Леоном Эдвардсом, являющимся обладателем титула промоушена в полусреднем весе.

«Единственное, чего хочет Ислам, – это побеждать. Он хочет быть величайшим российским бойцом всех времён. И вот что я скажу – этот парень на пути к этому. Леон Эдвардс уже заявлял, что может победить борца. Колби Ковингтона. Заявлял, что может победить любого борца. Но вот что я отвечу на это – Ислам Махачев борец иного рода. Знаешь что, Дана Уайт, я хотел боя Махачева с Джастином Гэтжи. Но сейчас я хочу, чтобы ты сделал бой Махачева с Эдвардсом», — сказал Сехудо на своей странице в социальных сетях.