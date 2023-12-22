«Почему о тебе ничего не слышно?» Магомед Анкалаев обратился к Уокеру

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев обратился к бразильцу Джонни Уокеру, выразив надежду, что тот не откажется от реванша.

«Джонни, почему о тебе ничего не слышно? Надеюсь, ты не убежишь, как в прошлый раз», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Анкалаев и Уокер встречались друг с другом на турнире по смешанным единоборствам UFC 294, который проходил в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) в октябре. Их поединок был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны российского бойца. После консультаций с Уокером врач принял решение не позволять ему продолжать поединок. Сам Джонни после остановки стал возмущаться и всячески показывать, что готов продолжить бой.