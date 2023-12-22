Колби Ковингтон: я по-прежнему один из лучших бойцов в мире

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории, американец Колби Ковингтон после поражения в поединке с британцем Леоном Эдвардсом заявил, что по-прежнему считает себя одним из лучших бойцов в мире.

«Я по-прежнему считаю, что я один из лучших бойцов в мире. Я только что провёл пять раундов с чемпионом, который, как думали многие, должен был просто уничтожить меня. Это был очень конкурентный бой, который мог закончиться в любую сторону. Но я знаю, что я гораздо больше, чем просто боец», — сказал Ковингтон на канале PBD Podcast в YouTube.

Бой Ковингтона и Эдвардса состоялся на UFC 296 в ночь на 17 декабря мск. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Леона единогласным решением судей.