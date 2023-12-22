Мухаммад: Ковингтон заслуживает, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе

Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад вспомнил оскорбительные слова американца Колби Ковингтона в адрес покойного отца Леона Эдвардса перед их боем. Напомним, на пресс-конференции перед поединком Ковингтон заявил следующее: «Я затащу тебя на седьмой круг ада. Мы даже сможем там передать привет твоему папаше».

«Несмотря на то, что я планирую сломать Леона и отобрать у него пояс, относиться к его семье неуважительно, как это сделал Колби, просто нельзя. Колби — жалкий человек и заслуживает того, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе, в который он заходит», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Ранее Белал отреагировал на то, что Эдвардс назвал его наименее пугающим бойцом из всего полусреднего дивизиона.