Бабанин дал прогноз на поединок Бивола и Артура

Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мыслями о предстоящем поединке между своим соотечественником Дмитрием Биволом и представителем Великобритании Линдоном Артуром. Их бой состоится 23 декабря в Саудовской Аравии в ходе вечера бокса от Matchroom Boxing.

«Буду болеть за Дмитрия. Мой прогноз – победа. Дима проводит бои, деклассируя соперников, показывая свой опыт. Поэтому считаю, что поединок вполне может продлиться всю дистанцию. А вообще – это бокс», – сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности Бивол провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом.

На счету Артура 24 боя, в которых он одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.