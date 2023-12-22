Тренер Эдвардса назвал бойца, которого считает достойным для титульника с Леоном

Дэйв Ловелл, тренер чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса (Великобритания), заявил, что бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс – достойный соперник для его подопечного. В настоящий момент Бёрнс занимает четвёртое место в рейтинге полусредневесов.

«Белал Мухаммад заработал себе право претендовать на титул. Но, был бы у меня выбор, я бы сказал, что Леон должен драться с Гилбертом Бёрнсом», — сказал Ловелл в эфире The MMA Hour.

В последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Колби Ковингтоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Леона единогласным решением судей.

Бёрнс в последнем поединке проиграл Белалу Мухаммаду единогласным судейским решением.