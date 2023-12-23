«Это круто». Евгений Романов прокомментировал возможный бой между Биволом и Бетербиевым

Российский боксёр Евгений Романов прокомментировал возможный бой между чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола с соотечественником Артуром Бетербиевым, который является чемпионом мира по версии WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

«Про бой Дмитрия в курсе, но про соперника ничего не могу сказать, потому что не видел его боёв. Бой Бивола и Бетербиева интересен в первую очередь тем, что это бой за выявление лучшего в этом весе и определение абсолютного чемпиона мира. Это круто! Бои такого статуса — редкость. Но чтобы этот поединок состоялся, и Бивол, и Бетербиев должны победить в своих предстоящих поединках. Если бой между ними состоится, то думаю, победит тот, кто будет лучше готов психологически и физически, кто подойдёт во всеоружии и без травм, кто сможет навязать своё. Пусть победит сильнейший в честном конкурентном бою!», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.