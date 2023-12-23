Романов: Теренс Кроуфорд — номер один, а из тяжей нравятся Фьюри и Уайлдер

Российский боксёр Евгений Романов рассказал о том, кто из боксёров прошлого и современности ему нравятся.

«Из тяжеловесов всех времён мне всегда нравились Майк Тайсон и Мухаммед Али, из современных — Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Нравятся их стили, каждый из них по-своему эффективный. Если из других категорий, то Теренс Кроуфорд однозначно номер один, потому что он универсальный боец, может в ринге всё, очень умный. Также нравится японец Наоя Иноуэ и Сауль Альварес. По поводу какого-либо сходства ничего не могу сказать, со стороны виднее, наверное. В остальном, конечно, что-то отмечаешь для себя в элементах техники, но, чтобы применить что-то в конкретном бою… Это чревато, здесь я больше слушаю тренера, что он мне подскажет. Всё надо нарабатывать и бывает, что у одного боксёра всё это красиво и ловко получается, но совершенно не подходит другому, всё индивидуально», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.