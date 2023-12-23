Романов: Уайлдер приобрёл бесценный опыт в трилогии с Фьюри, он вернётся сильнее

Российский боксёр Евгений Романов поделился мнением о том, как действовать в бою против американца Деонтея Уалдера.

«Недавно Тайсон Фьюри уже раскрыл рецепт в своем интервью и посоветовал Паркеру не пропускать справа. Я бы добавил, что лучше не пропускать от Деонтея вообще: ни справа, ни слева (смеётся).

Но если серьезно, то тут сказать легче, чем сделать. Если говорить, как избежать его ударов, то, например, для соперника моего роста тактика понятна — надо постоянно сокращать дистанцию, действовать вблизи, где ему неудобно применить свои рычаги, стараться подловить его во время атаки. По поводу того, как Уайлдера нокаутировать, то думаю, это не так просто. Я не считаю его пробитым боксёром, он хорошо держит удары. Многие специалисты его относят к довольно изношенным бойцам, а я думаю, что наоборот, в трилогии с Фьюри Уайлдер приобрел бесценный опыт, которого у него не было ранее с соперниками другого калибра. Он должен вернуться сильнее», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что Романов и Уайлдер встречались между собой в любителях и россиянин выиграл нокаутом в третьем раунде.