«Напрягает и мешает». Российский боксёр Романов — о победе над Уайлдером в любителях

Российский боксёр Евгений Романов рассказал, как ему удалось победить американца Деонтея Уайлдера в любителях.

«Напрягает и даже иногда мешает. Ну побеждал и побеждал, это было давно. И если бы не успехи Деонтея в профессионалах, то вряд ли кто-то об том вспомнил. К примеру, на том турнире был ещё один парень из команды США Дэвид Кэрри. Он ещё габаритнее, чем Уайлдер, и его получилось нокаутировать уже в первом раунде, но об этом никто не вспоминает. А если бы Кэрри блистал сейчас как звезда тяжёлого веса, то разговоров было бы…

Да уже, если честно, не хочется вдаваться в детали. Я просто делал свою работу и выполнял установки тренеров. Слушал их подсказки и старался подловить размашистого парня. Могу сказать, что он очень нестандартный и очень неудобный соперник. По поводу силы его удара не могу сказать, так как вроде ничего сильного не пропустил от него в том любительском бою. Чтобы оценить силу, надо прочувствовать это в бою и иметь возможность сравнить. Ну а внешность боксёра бывает обманчива (смеётся). Может, у Деонтея сила удара, о которой так много говорят, просто от природы такая или заложена генетически.», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что Романов одержал победу над Уайлдером в третьем раунде нокаутирующим ударом.