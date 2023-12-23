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Евгений Романов рассказал, почему решил возобновить карьеру спустя пять лет простоя

Евгений Романов рассказал, почему решил возобновить карьеру спустя пять лет простоя
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Российский боксёр Евгений Романов рассказал, почему решил возобновить профессиональную карьеру после пяти лет простоя.

«Правда ли, что вернулся в бокс, посмотрев турнир? Да, это правда, но меня мотивировал не только турнир. При просмотре чемпионата России 2015 года мы с моим тренером Валерием Павловичем Макиенко всерьёз задумались о возобновлении карьеры в любительском боксе.

Начали готовиться, даже выступили на областном чемпионате, чтобы дальше заявиться на ЮФО. Но после общения с моим менеджером Василием Васильевым и обсуждения возможных вариантов развития событий, приняли решение начать свой путь в профессиональном боксе.

У нас и ранее в 2012-2013 годах были разговоры с Василием о моей карьере именно в профессиональном боксе, но созрел я для этого решения только в 2016-м, когда у меня родился сын. Это радостное событие очень сильно мотивировало меня на новые достижения в жизни, вот так всё и началось», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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