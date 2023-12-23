Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рой Джонс назвал сумму, за которую может провести бой с Емельяненко

Рой Джонс назвал сумму, за которую может провести бой с Емельяненко
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс-младший прокомментировал возможность проведения выставочного боя с российским бойцом ММА Федором Емельяненко.

«Нет, я завязал с выставочными боями. Только за большие деньги. Если нет, то какой смысл? За реально большие деньги – может быть. Если нет, то и смысла не вижу. Хотя бы 10 миллионов долларов», – приводит слова Джонса Metaratings.

54-летний Рой Джонс-младший свой последний на данный момент боксёрский бой провёл в апреле 2023 года, уступив Энтони Петтису по очкам решением большинства судей. Всего на его счету 66 побед (47 из которых нокаутом) и десять поражений в профессиональной карьере.

В сентябре 2015 года американец Рой Джонс получил российское гражданство.

Материалы по теме
Федерация бокса США вошла в состав IBA, организацию возглавляет Рой Джонс-младший
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android