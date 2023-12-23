Бывший чемпион UFC Пётр Ян посетил день рождения комика Нурлана Сабурова

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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян побывал на дне рождении популярного стэндап-комика и шоумена Нурлана Сабурова.

Сабуров поделился на своей странице в социальной сети фотографией с вечеринки в честь своего дня рождения.

Фото: Из личного архива

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

На прошлой неделе президент UFC Дана Уайт подтвердил на конференции, что Пётр Ян проведёт свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.