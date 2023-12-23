Камару Усман: мой отец — мусульманин, мать — христианка, но никогда не было конфликтов

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что его родители являются последователями разных религий, но это никогда не было причиной конфликта в семье.

«Каково расти в семье, где отец — мусульманин, а мать — христианка? Отлично. Отец — мусульманин, мама — христианка, но у них никогда не было ни одного конфликта из-за религии, ни одной проблемы. Ни разу! Нас, мальчиков, трое, и мы делали то, что делал наш отец — ходили с ним в мечеть, воспитывались в этой традиции. Затем мы переехали в США, наша мама ходила по воскресеньям в церковь. А в США воскресенье — это день футбольных матчей. Когда отец отправлял нас с мамой на пару часов, это означало, что он может остаться дома один и просто посмотреть футбол.

Для нас никогда не было проблемой сходить с мамой в церковь. Мы и ходили, и так открыли для себя абсолютно другую религию. Но хоть она и отличается, у неё много общего с исламом. Думаю, для меня такой опыт был полезен, потому что теперь, когда я взрослый, я могу принимать взвешенные решения. Хочу ли я быть мусульманином или христианином, я должен уважать обе религии. У меня выработалось уважение к обеим религиям. Таков мой особенный опыт», — рассказал Усман в подкасте PBD Podcast.